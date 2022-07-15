"Левандовски – игрок Баварии. Мы очень уважаем Баварию, и пока я не буду комментировать эту тему. Мы должны сохранить дистанцию из уважения к Баварии. Мы не хотим углубляться в этот вопрос, но ответа еще не последовало.

Левандовски близок к переходу в Барселону – известна дата презентации, двух других топ-претендентов уже "отшили"

Де Йонг? Это неправда, что клуб вынужден продавать Фрэнки. Мы представляем игрока, который войдет в историю Барсы. Хави решит, поедет ли он с нами в турне, но я понимаю, что так и будет", – цитирует Лапорту Goal.

Напомним, Барселона уже успела оформить трех летних новичков – Кессье, Кристенсена и Рафинью.

Барселона выгоняет де Йонга в Манчестер Юнайтед вопреки желанию игрока – дошло до крайних мер