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Лансини: Операция прошла успешно, рассчитываю вернуться на поле в начале 2019

06:00 7 Читати українською
Лансини: Операция прошла успешно, рассчитываю вернуться на поле в начале 2019
Мануэль Лансини / Фото из соцсетей

Полузащитник Вест Хэма и сборной Аргентины Мануэль Лансини дал прогноз по восстановлению после травмы колена.

"Некоторые английские СМИ утверждают, что из-за травмы я пропущу следующий сезон. Якобы были проблемы во время операции.

На самом деле это неправда, операция прошла очень хорошо. Хотя и не хочу говорить о дате возвращения, ожидаю, что смогу вернуться на поле в начале 2019", – написал Лансини в Twitter.

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Ранее сообщалось, что из-за разрыва передней крестообразной связки колена 25-летний полузащитник пропустит 15 месяцев.

Теги
ЧМ 2018 Вест Хэм Вест Хэм Аргентина Аргентина Мануэль Лансини Мануэль Лансини
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