Лига 1, 35 тур

Ланс – Реймс – 2:1

Голы: Франковски, 40 (п), Фофана, 55 – Балогун, 22 (п)

Удаление: Дансо (прямая красная, Ланс)

Руслан Малиновский и его Марсель надеялись на осечку Ланса. Реймс в середине первого тайма усилил их надежду. Точнее, это сделал Дансо. Защитник от центрального круга бежал за Балогуном и только в своей штрафной начал фолить. В итоге – пенальти, да еще и удаление. "Кроваво-золотым" предстояло более часа играть в меньшинстве.

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Впрочем, Реймс отнюдь не пытался воспользоваться численным преимуществом. Напротив – перед перерывом помог Лансу. Абдельхамид привез еще один нелепый пенальти в этом матче – за фол против соперника, пытавшегося выбежать из штрафного. Во втором тайме защитники гостей похоже уже боялись идти в контактную борьбу. Иначе объяснить гол Фофана затруднительно. Никто даже не попытался остановить капитана хозяев.

Все, чем смог ответить Реймс – бездарная попытка Балогуна заработать еще один пенальти. Здесь уже арбитр не пожалел желтую за симуляцию. Ланс удержал победу и закрепился на втором месте в турнирной таблице, увеличив преимущество над Марселем до пяти очков. У Реймса турнирных задач уже нет.

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