Ланс проиграл Реймсу (0:2) в 29 туре чемпионата Франции. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 29-й тур

Ланс – Реймс – 0:2

Гол: Накамура, 33, 88

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Ланс не теряет надежды получить место в еврокубках. Впрочем, неудача против Реймса может поставить крест на этом плане. В первом тайме Реймс атаковал куда острее, чем "красно-золотые", что в итоге вылилось в гол. Накамура получил передачу, находясь в штрафной площади, и хладнокровно отправил мяч в сетку.

Ланс вышел на второй тайм заряженный на то, чтобы отыграться. После перерыва команда Стилла нанесла 23 удара по воротам соперника. Впрочем, "красно-золотым" никак не удавалось реализовать хоть что-то. Преимущественно сами нападающие растрачивали свои моменты в пустую. В конце игры Накамура оформил дубль, поймав соперника на контратаке.

Впервые с 1977 года Ланс проиграл Реймсу в Лиге 1. Теперь "красно-золотые" находятся на девятом месте с 42 очками. А Реймс поднялся на 14 строчку с 29 баллами.

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