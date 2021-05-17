Лига 1, 37 тур

Бордо – Ланс – 3:0

Голы: Хван, 32, Сабали, 89, Зеркане, 90+1

Дижон – Нант – 0:4

Голы: Кулибали, 6, Коло, 32, 90+2, Бла, 90+1

Лорьян – Метц – 2:1

Голы: Висса, 31, Херго, 74 – Траоре, 72

Монпелье – Брест – 0:0

Удаление: Молле, 39 (М)

Ницца – Страсбур – 0:2

Голы: Ажорк, 2, 66

Ланс проводит успешный сезон, однако концовку подопечные Франка Хайзе откровенно завалили. Поражение от Бордо стало третьим подряд, и "кроваво-желтые" вынуждены довольствоваться лишь Лигой конференций.

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А вот Нант под угрозой вылета выдал роскошную серию из 4 побед подряд. Очередной жертвой "канареек" стал Дижон, который уже давно смирился с вылетом. Впрочем, даже этого пока не хватает, чтобы покинуть 18-е место (зона переходных матчей с представителем Лиги 2).

Лорьян дожал Метц и сохранил безопасное 17-е место. Не могут спать спокойно и Брест с Страсбуром, хотя они свои очки в 37 туре набрали – ничья и победа соответственно.

Турнирная таблица Лиги 1