Ланс вырвал победу над Севильей (2:1), а Арсенал сыграл вничью с ПСВ (1:1). Безумная развязка группы В в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов, групповой этап, 6 тур

ПСВ – Арсенал – 1:1

Голы: Вертессен, 50 – Нкетия, 42

Ланс – Севилья – 2:1

Голы: Франковски, 63 (пен), Фульгини, 90+6 – Рамос, 79 (пен)

Арсенал заранее гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов, поэтому Микель Артета решил провести ротацию. Александр Зинченко с другими звездами остался в запасе, а в основе вышли Кивиор, Эльнени, Соареш, Нелсон и Нкетия. Последние трое открыли счет во встрече – Эдди точным ударом завершил атаку через правый фланг.

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ПСВ, также вышедший в 1/8 финала, больше хотел играть и акцентированнее атаковал. В начале второго тайма хозяева сравняли счет. Оборона "канониров" развалилась, а Вертессен положил мяч точно в дальний угол. Финальный свисток зафиксировал ничью. Арсенал занял первое место в группе (13 очков), а ПСВ – второе (9 баллов).

В параллельном матче Ланс и Севилья решали, кто перейдет в Лигу Европы. Французов устраивала ничья, но они вынуждены были играть на отбой. За 90 минут Ланс нанес лишь один удар! И тот с пенальти. Медина заработал 11-метровый, а Франковски уверенно его реализовал.

Севилья постоянно доминировала и в конце матча нашла свой шанс. Гости заработали пенальти, а к мячу подошел Рамос. Самба потянул удар Серхио с точки, однако раньше времени вышел с линии ворот. Судьи позволили Рамосу перебить пенальти, и в этот раз звездный защитник спокойно исполнил паненку.

Развязка битвы оказалась просто фееричной. На шестой компенсированной минуте Сотока запрессинговал соперника, отобрал мяч на чужой половине и вывел Фульгини один на один с вратарем. Ланс вырвал победу, удержал третье место и отобрал у Севильи ее любимую Лигу Европы (7 побед за последние 20 лет).