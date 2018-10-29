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Лангле заявил, что планирует забить Реалу в Эль Класико

25 октября 21:40 67 Читати українською
Лангле заявил, что планирует забить Реалу в Эль Класико
Клеман Лангле / фото из соцсетей

Защитник Барселоны Клеман Лангле поделился ожиданиями накануне матча против Реала в чемпионате Испании, который состоится 28 октября.

"Пропущенные голы негативно сказываются на моем настроении, но сейчас я хочу сам отличиться забитым мячом. Поединок с Интером мы провели довольно хорошо для себя. Но матч против Реала будет совсем другим. Нам прекрасно понятно, что эта встреча является одной из важнейших в сезоне.

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Мы обязаны установить контроль за ходом игры. Если мяч будет больше держаться в наших ногах, то это автоматически снизит количество шансов "сливочных". До сегодняшнего дня в нашей игре наблюдался прекрасный баланс между атакующими действиями и обороной. Верю, что все останется на своих местах", – цитирует Лангле Marca.

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Клеман Лангле Клеман Лангле
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