Клеман Лангле не стал сопротивляться революционным переменам в Барселоне и готовится к переходу в новый клуб.

По информации Catalunya Ràdio, центральный защитник согласился покинуть Барселону, несмотря на долгосрочный действующий контракт.

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Уход француза происходит с инициативы Хави – тренер сообщил нескольким игрокам "блаугранас" о том, что не рассчитывает на них, а Лангле отнёсся к этому с наибольшим пониманием. Сообщается, что в следующие два года центрбек может провести в аренде в Тоттенхеме. Барселона уже ведёт переговоры с лондонским клубом.

Действующий контракт 27-летнего защитника действует до 2026 года. Он присоединился к Барселоне в 2018-м и провел в её составе 160 матчей.

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