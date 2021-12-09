"Хочу обратиться ко всем фанам Барселоны. Во-первых, мне грустно из-за вчерашнего результата. Этот клуб заслуживает только лучшего, а мы не сумели выполнить задание.

Во-вторых, хотел бы объяснить фото, на котором я вместе с Левандовски смеюсь над чем-то, что случилось именно в тот момент. Это мгновенная реакция, не имеющая ничего общего с моими ощущениями по поводу поражения.

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Мои ценности неоспоримы. Все знают о моей преданности и любви к профессии, к Барселоне и особенно к болельщикам. Я бы никогда не смеялся над таким результатом.

Очень грустно, но теперь у нас есть миссия – вернуть Барселону туда, где она должна быть", – написал Лангле в Instagram.

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