Ламела радикально сменил имидж

Полузащитник лондонского Тоттенхэма Эрик Ламела решился на кардинальное изменение во внешнем виде.

Аргентинский хавбек появился с новым имиджем на тренировке "шпор", сообщает официальный твиттер клуба.

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Ламела осветил волосы, превратившись в блондина. Ранее атакующий полузащитник был брюнетом. В Тоттенхэме изменения в образе Ламелы оценили, окрестив "серебряным лисом". В эти дни 28-летний аргентинец вместе с одноклубниками продолжает подготовку к возобновлению сезона в АПЛ.

К слову, в нынешнем сезоне Эрик Ламела провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.