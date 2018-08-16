Лам возглавит подготовку к Евро-2024, если Германия получит право провести турнир

Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам может стать ответственным за подготовку Германии к Евро-2024.

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что Филипп Лам будет отвечать за организацию Евро-2024 в Германии, если страна получит право на проведение турнира.

Германия подала заявку на проведение Евро-2024

"Это было мое желание с самого начала. Я давно хотел взять на себя долгосрочную ответственность. Это новая задача для меня и я вижу в ней очень интересную возможность", – цитирует Лама официальный сайт DFB.

УЕФА назовет страну-хозяйку Евро-2024 27 сентября. Конкурентом Германии за право принимать форум является Турция.