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Лам: Вместе с кубком ЧМ я передам гордость, которую испытывала Германия в течение последних четырех лет

09:24 25 Читати українською
Лам: Вместе с кубком ЧМ я передам гордость, которую испытывала Германия в течение последних четырех лет
Филипп Лам / Фото ФИФА

В финале чемпионата мира-2018 легендарный капитан сборной Германии Филипп Лам передаст кубок Мундиаля новом победителю турнира.

"Я передам гордость, которая сопровождала немецкий футбол в течение последних четырех лет. Для нас, бывших и действующих футболистов, и всей Германии это грустный момент, но вместе с тем он должен стать стимулом вернуть себе кубок.

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Я буду представлять немецкую сборную и всю Германию. Я передам гордость, которую испытывала наша страна в течение последних четырех лет. Мы гордились, что нам триумфально удалось завершить тот замечательный футбольный праздник. Теперь мы передадим эту гордость новому чемпиону мира", – цитирует Лама официальный сайт ФИФА.

Напомним, уже сегодня действующий чемпион мира Германия лишится кубка турнира и передаст его новом триумфатору. Начало финального матча ЧМ-2018 между Францией и Хорватией начнется в 18:00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
6
час
:
53
мин
Хорватия
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ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Франция Франция Филипп Лам Филипп Лам Германия Германия
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час
:
53
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Хорватия
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