Лам трогательно попрощался с Роббеном

Экс-защитник Баварии Филипп Лам эмоционально попрощался с Арьеном Роббеном, который завершил карьеру.

"Прощаюсь с единственным в своем роде спортсменом. Спасибо за время, что мы провели вместе, и успехи, которых вместе добились, Арьен. Желаю всего наилучшего в будущем", – написал Лам в своем твиттере.

Роббен объявил о завершении карьеры

Напомним, Роббен покинул Баварию это межсезонье после окончания контракта. Экс-игрок сборной Нидерландов провел в Мюнхене 10 лет. Кроме Баварии, Роббен за свою карьеру успел поиграть за Гронинген, ПСВ, Челси и Реал.

Отметим, что Лам завершил карьеру 2 года назад после череды травм.

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