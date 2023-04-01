"Для меня это стало неожиданностью, ведь только 18-20 месяцев назад Бавария дала ему пятилетний контракт. Они поверили в него. Он очень перспективный молодой тренер. Но клуб хочет побеждать, и если они видят, что что-то идет не так – они действуют.

Мане поругался с Нагельсманном после ответного матча с ПСЖ – тренер испугался и сделал выводы

Мне нелегко рассуждать на эту тему со стороны, но по моему мнению у него было мало времени для того, чтобы что-то развить в клубе. Слишком мало. Если посмотреть на Гвардиолу или Клоппа, то им тоже было нужно время. Больше чем 10-15 месяцев", – поделился Лам в комментарии Sky Sports.

Напомним, что Бавария неожиданно уволила Юлиана Нагельсманна 24 марта, назначив на его должность Томаса Тухеля.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду