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Лаллана продлил контракт с Ливерпулем на особых условиях

06:30 15 Читати українською
Лаллана продлил контракт с Ливерпулем на особых условиях
Адам Лаллана / ФК Ливерпуль

Игрок сборной Англии Адам Лаллана остается в команде Юргена Клоппа.

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана продлил соглашение со своим клубом, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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Стороны договорились о сотрудничестве еще на два месяца, когда планируется завершить текущий сезон. Более того, 32-летний англичанин согласился на продление контракта с пониженной зарплатой.

После завершения сделки Лаллана покинет Ливерпуль, в котором провел шесть лет. Главным претендентом на полузащитника сборной Англии является Лестер – именно наставник "лис" Брендан Роджерс подписал полузащитника в Ливерпуль в 2014 году.

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Англия Адам Лаллана Адам Лаллана Ливерпуль Ливерпуль
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