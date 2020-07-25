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Лаллана получил неожиданный вариант продолжения карьеры

25 июля 20:14 - Читати українською
Лаллана получил неожиданный вариант продолжения карьеры
Адам Лаллана и Юрген Клопп / Reuters

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана, скорее всего, покинет команду Клоппа – на англичанина появился неожиданный фаворит.

Лаллана может стать игроком Брайтона уже на следующей неделе, сообщает Goal.

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Отмечается, что срок соглашения будет рассчитан на 3 года, а сам Брайтон выиграл борьбу за опытного хавбека у Лестера, Саутгемптона и Бернли.

Напомним, Лаллана выступал за Ливерпуль с 2014 года, успел провести 178 матчей за мерсисайдцев и записал в свой актив 22 гола и столько же ассистов.

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