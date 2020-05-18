Лаллана может усилить конкурента Ливерпуля

Полузащитник Адам Лаллана в ближайшее трансферное окно планирует сменить Ливерпуль на другой английский топ-клуб.

Новый сезон опытный хавбек может начать в Лестере, сообщает Daily Star.

Ливерпуль подыскал неожиданную замену Лаллане

Контракт Лалланы с мерсисайдцами завершает действие летом 2020-го. Ливерпуль пока не ведет переговоры о продлении соглашения, поэтому англичанин, очевидно, станет свободным агентом. "Лисы" являются главным претендентом на Лаллану. Именно наставник Лестера Брендан Роджерс подписал полузащитника в Ливерпуль в 2014 году.

В нынешнем сезоне Адам Лаллана провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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