Главный тренер Зари Ненад Лалатович признался, почему форвард Назарий Русин не попал даже в заявку на поединок 3-го тура УПЛ с Ворсклой (2:1).

"У Русина небольшое повреждение. Он не был готов к этому матчу и поэтому не играл сегодня.

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Это очень сильный игрок для нашей команды", – сказал Лалатович в послематчевом комментарии.

Напомним, ранее СМИ сообщали о серьезном интересе к Русину со стороны Сандерленда. По информации СМИ, представитель Чемпионшипа сделал уже несколько предложений Заре (2 млн евро и бонусы), однако владелец луганского клуба Евгений Геллер постоянно повышает ставки, требуя за своего игрока минимум 3 миллиона.

К слову, контракт Русина с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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