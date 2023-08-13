"У меня сейчас большие эмоции. Был очень тяжелый выезд. Скрипник – хороший тренер, а Ворскла – замечательная команда. Большое спасибо игрокам за то, что они были дисциплинированы, играли агрессивно. Играли так, как мы хотели, тактически грамотно. Забили быстрый гол и могли забивать в первом тайме еще трижды и закрывать игру.

Очередное фиаско Ворсклы в видеообзоре матча с Зарей – 1:2

Во втором тайме дали сопернику возможность вернуться в игру. Но мы верили, что должны победить и благодаря голу Джордана таки победили.

Надо вновь сказать, что физическое состояние наших игроков еще не оптимальное. Было у нас также много травмированных. Сейчас ситуация меняется. В каждой игре будем добавлять и становиться лучше.

Эта победа для болельщиков Зари. Я вместе с украинским народом. Очень хочу, чтобы война как можно скорее закончилась. Чтобы ни одна украинская мать не плакала и чтобы ваша страна жила лучше. Я приехал сюда в самый тяжелый момент в истории Украины показав, как люблю эту страну. Украина в моем сердце. Хочу оставить свой след здесь. Спасибо игрокам – это их победа", – цитирует Лалатовича официальный сайт Зари.

Напомним, победа над Ворсклой стала первой официальной для сербского специалиста после того, как он возглавил Зарю.

Заря дожала Ворсклу в матче с кучей промахов – первая победа Лалатовича в УПЛ, провал команды Скрипника продолжается