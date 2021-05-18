Голкипер лондонского Челси Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Интерес к испанцу проявляет римский Лацио.

"Орлы" желают подписать нового исполнителя на позицию основного вратаря, утверждает The Sun.

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Летом Лацио покинет ветеран Пепе Рейна. В свою очередь Томаса Стракошу тренерский штаб римлян не видит первым номером и, вероятно, выставит на трансфер. Лацио предложит роль первого вратаря Кепе, испытывающему трудности с игровой практикой на Стэмфорд Бридж. "Орлы" попытаются взять самого дорогого голкипера планеты в аренду.

В нынешнем сезоне Кепа Аррисабалага провел лишь 13 матчей во всех турнирах, 6 из них – "сухие".

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