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Лацио вырвал победу у Торино и вплотную приблизился к Ювентусу: Серия А, 29 тур, вторник

22:30 - Читати українською
Лацио вырвал победу у Торино и вплотную приблизился к Ювентусу: Серия А, 29 тур, вторник
Торино – Лацио – 1:2 / AFP

Очередной тур чемпионата Италии во вторник открывали два поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 2019/20, 29-й тур

Торино – Лацио – 1:2

Голы: Белотти, 5 (пен.) – Иммобиле, 48, Пароло, 73

Дженоа – Ювентус – начало матча в 22:45

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Один из лидеров итальянского первенства Лацио на выезде тестировал Торино. Уже в начале игры "быки" получили право на пробитие пенальти – после розыгрыша штрафного мяч попал в руку Иммобиле в своей штрафной. Андреа Белотти четко развел по разным углам мяч и голкипера римлян Томаша Стракошу.

В середине тайма антигерой матча имел шанс реабилитироваться, но после его выстрела мяч просвистел выше ворот. Уже в добавленное к первому тайму время Франческо Ачерби забил, однако арбитр усмотрел в эпизоде ​​положение вне игры и взятие ворот отменил.

Сразу после отдыха Иммобиле восстановил статус-кво: воспользовавшись нерасторопностью защитников, Чиро получил выверенный пас из глубины поля от Луиса Альберто и легким прикосновением ноги пробросил в дальний от Сиригу угол. Лацио продолжил атаковать и вскоре вышел вперед: после затяжной атаки дальний выстрел Пароло дезориентировал Сиригу и он, начав валится в другой угол, не успел перегруппироваться и потянуть удар полузащитника сборной Италии.

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Теги
Италия Серия А Лацио Лацио Дженоа Дженоа Ювентус Ювентус Торино Торино
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