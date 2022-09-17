Лацио решил хоть как-то извиниться перед болельщиками за унижение в матче против Митьюлланда.

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225 фанатов Лацио не пожалели денег и преодолели более 2000 км от Италии до Дании. Команда "отблагодарила" их позорным поражением Митьюлланду со счетом 1:5. В группе F сложилась интересная ситуация – все команды имеют по 3 очка после 2 туров.

Лацио уже завтра (18 сентября) имеет шанс реабилитироваться – подопечные Сарри в рамках Серии А будут играть на поле новичка, Кремонезе.

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