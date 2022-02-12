Болонья в рамках выездного матча 25-го тура Серии А потерпела поражение от Лацио (0:3). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 25-й тур

Лацио – Болонья – 3:0

Голы: Иммобиле, 13 (пен), Дзакканьи, 53, 63

Наполи – Интер – начало в 19:00

Торино – Венеция – начало в 21:45

Лацио в родных стенах принимал Болонью. Римляне доминировали в течение всего поединка, открыв счёт уже на 13-й минуте с пенальти, реализовавшим Иммобиле. 1:0! Правда, этот гол стал единственным в первом тайме. Дожать гостей удалось в начале второго – это Дзакканьи реализовал два выхода один на один со Скорупски.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Лацио со счётом 3:0. В результате этой победы "орлы" набрали 42 очка, приблизившись к зоне ЛЧ на расстояние трех очков. Впрочем, Аталанта и Ювентус в воскресенье могут увеличить отрыв.

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