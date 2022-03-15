Венеция после трех туров без побед в Серии А опустилась в зону вылета, пропустив вперед Кальяри, однако в случае победы над Лацио в Риме команда догнала бы островитян. Впрочем, "орлы" в последних семи матчах проиграли только раз, да и силы были неравны. Гости на "Стадио Олимпико" должны были сотворить чудо.

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В первом тайме Венеции удалось удержаться, хотя Лацио доминировал по всем параметрам, ничего не позволяя сопернику и создав ряд хороших моментов. Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. После перерыва же игра выровнялась, однако римлянам удалось открыть счет – гол Иммобиле на 49-й минуте не засчитали из-за офсайда, но на 57-й он реализовал пенальти. 1:0.

Интересно, что это был уже 144 гол Чиро в Серии А с момента перехода в Лацио в сезоне 2016/17. За этот период больше голов в топ-5 чемпионатах забили только Месси (164) и Левандовски (185), а с Роналду у Иммобиле равенство.

Этот пенальти и решил судьбу встречи. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Лацио. Римляне набрали 49 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. Венеция с 22 зачетными баллами осталась восемнадцатой.

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