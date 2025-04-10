В четверг, 10 апреля, в Буде состоится матч Лиги Европы между Буде-Глимтом и Лацио. Норвежский клуб поделился леденящими душу кадрами: пока игроки обеих команд спали, город засыпало толстым слоем снега. И главное – погода не улучшается, снег продолжает идти. Также дует очень сильный северный ветер.

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"Мы убедились, что игрокам и командам сложно и тяжело играть на нашем стадионе. Никто не хочет здесь играть. Конечно, мы должны использовать это, чтобы взять инициативу в матче на себя и быть самими собой", – отмечал перед игрой капитан хозяев Патрик Берг.

Ранее наставник Лацио Марко Барони заявил, что погодные условия не могут служить оправданием.

Матч Буде-Глимт – Лацио начнётся в 19:45 по Киеву