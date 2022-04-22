Лацио сделал подарок звезде Формулы-1, не слишком интересующейся футболом
19:40 - Читати українською
Лацио пытается наладить контакты с другими топовыми видами спорта.
На днях итальянская Имола принимает очередной этап Формулы-1. Представитель римского клуба вручил футболку пилоту Шарлю Леклеру, выступающему за Феррари и сейчас идущему лидером чемпионата.
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Футболку с фамилией и гоночным номером монегаска (16) подписали игроки Лацио. Леклер так прокомментировал подарок: "Я не слишком интересуюсь футболом, но доволен. Большое вам спасибо".
Добавим, что в воскресенье у Лацио будет собственное важное сражение – в 21:45 команда Сарри примет Милан.
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