На днях итальянская Имола принимает очередной этап Формулы-1. Представитель римского клуба вручил футболку пилоту Шарлю Леклеру, выступающему за Феррари и сейчас идущему лидером чемпионата.

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Футболку с фамилией и гоночным номером монегаска (16) подписали игроки Лацио. Леклер так прокомментировал подарок: "Я не слишком интересуюсь футболом, но доволен. Большое вам спасибо".

Добавим, что в воскресенье у Лацио будет собственное важное сражение – в 21:45 команда Сарри примет Милан.

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