Маурицио Сарри не понравилась реакция подопечных на поражение от Салернитаны в 12-м туре Серии А (1:3).

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри планирует закрыть команду на базе по возвращении в столицу Италии из Роттердама. Об этом информирует Il Messaggero.

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Тренеру не понравилось то, как команда отреагировала на домашнее поражение от Салернитаны в матче 12-го тура чемпионата Италии (1:3), и теперь вне зависимости от исхода встречи с Фейеноордом в Лиге Европы игроки Лацио будут заперты на клубной базе вплоть до матча с Ромой.

Напомним, что римское дерби Сергей Милинкович-Савич пропустит из-за дисквалификации, а капитан "орлов" Чиро Иммобиле – из-за травмы.

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