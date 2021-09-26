Лацио – Рома – 3:2 – видео голов и обзор матча
22:10 - Читати українською
Лацио перестрелял Рому в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор римского дерби на "Футбол 24".
19’ Педро Родригес
63’ Фелипе Андерсон
Рожер Ибаньес 41’
Жордан Верету 69’
19’ Педро Родригес
41’ Рожер Ибаньес
63’ Фелипе Андерсон
69’ Жордан Верету
Лацио открыл счет на 12 минуте – Милинкович-Савич замкнул подачу Андерсона, болезненно столкнувшись с Руем Патрисиу. Чуть позже Педро удвоил преимущество лациале, точно пробив с линии штрафной.
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Перед перерывом Ибаньес замкнул подачу Верету с углового, сократив отставание. Во втором тайме Иммобиле убежал на рандеву с вратарем и отдал на Андерсона, который расстрелял ворота Ромы. Верету ударом с отметки снова сократил отставание, однако Лацио сумел удержать победу в Римском дерби.
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