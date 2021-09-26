Лацио перестрелял Рому в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор римского дерби на "Футбол 24".

Лацио открыл счет на 12 минуте – Милинкович-Савич замкнул подачу Андерсона, болезненно столкнувшись с Руем Патрисиу. Чуть позже Педро удвоил преимущество лациале, точно пробив с линии штрафной.

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Перед перерывом Ибаньес замкнул подачу Верету с углового, сократив отставание. Во втором тайме Иммобиле убежал на рандеву с вратарем и отдал на Андерсона, который расстрелял ворота Ромы. Верету ударом с отметки снова сократил отставание, однако Лацио сумел удержать победу в Римском дерби.