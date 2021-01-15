Лацио и Рома встречаются в дерби Вечного города в рамках 18 тура Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Лацио – Рома на "Футбол 24" стартовал в 21:45 по киевскому времени. Римское дерби открыло программу 18-го тура чемпионата Италии 2020/21, в котором Рома на момент начала игры занимала 3 место, а подопечные Симоне Индзаги шли на 8-й строчке турнирной таблицы. После 17-ти туров команда Паулу Фонсеки, для которого это уже третье римское дерби, опережала своего извечного соперника на 6 очков.

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Последние два противостояния между этими командами завершались с одинаковым счетом 1:1, а перед этим Рома и Лацио обменялись победами. Интересно, что впервые за многолетнюю историю дерби делла Капитале матч проходил в пятницу – единственный день недели, когда Рома и Лацио еще ни разу не встречались.

Лацио – Рома: стартовые составы на римское дерби:

Лацио: Рейна – Фелипе, Ачерби, Раду – Лаццари, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савіч, Марушич – Кайседо, Иммобиле.

Рома: Пау Лопес – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола – Пеллегрини, Мхитарян – Джеко.