Серия А, 8 тур

Лацио – Специя – 4:0

Голы: Дзаканьи, 12, Романьоли, 24, Милинкович-Савич, 62, 90+1

Незабитый пенальти: Иммобиле, 1 (Лацио)

Специя, лишь перед международной паузой прервавшая безвыигрышную серию, приехала в Рим, имея немало кадровых проблем. Среди тех, кто не мог сыграть из-за травмы, оказался и Виктор Коваленко. Зато Чиро Иммобиле не ездил в сборную и имел возможность лучше подготовиться к этому матчу. Уже на первой минуте форвард заработал пенальти, но забить с точки не сумел. Мяч полетел выше ворот.

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Римляне не сбавляли обороты и на 12-й минуте таки открыли счет. Дзаканьи разогнал и сам реализовал атаку. Впоследствии роскошный гол забил Романьоли. Для воспитанника Ромы это дебютный мяч за команду, за которую он болел с детства. Точку во втором тайме поставил Милинкович-Савич, который воспользовался пасом Иммобиле. Лацио набрал 17 очков и поднялся на третье место. Опередить "орлов" еще может Удинезе, который сыграет против Вероны завтра.