Фиорентина дома уступила Лацио (0:4) в 9 туре Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лацио продлил победную серию в чемпионате до 4 матчей. Сегодня римляне обыграли Фиорентину, нанеся в два раза меньше ударов. Ключевыми стали два эпизода в чужой штрафной, когда "орлы" выиграли воздух.

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В начале встречи Весино откликнулся на подачу Дзакканьи с углового и головой переправил мяч в сетку. Дзакканьи впоследствии к ассисту добавил гол, подправив подачу Милинковича-Савича с правого фланга.

Во втором тайме Лацио вообще устроил разгром голами Луиса Альберто и Чиро Иммобиле. Антигероем встречи стал Лука Йович – экс-форвард Реала упустил 4 явных голевых момента Фиорентины.

Лацио выиграл 4 последних матча с общим счетом 14:0. Соперники были слабые, но форма команды Маурицио Сарри впечатляет. Римляне с 20 очками поднялись на третье место. Фиорентина с 9 баллами занимает 13 строчку.