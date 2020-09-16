Лацио приобрел лучшего бомбардира Фенербахче за 20 млн евро
13:08 - Читати українською
Лацио решил усилить атаку перед стартом нового сезона.
Новичком "орлов" стал форвард Фенербахче Ведат Мурики, информирует официальный сайт римлян.
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Лацио не раскрывает условий личного контракта косовара и сумму трансфера. По неофициальным данным, она составила 20 млн евро. Мурики стал лучшим бомбардиром Фенербахче в прошлом сезоне – 15 голов в 32 матчах.
К слову, Лацио начнет новый сезон 26 сентября гостевым матчем против Кальяри.
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