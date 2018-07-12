Лацио представил новую форму сезона 2018/19

Лацио презентовал новую домашнюю и выездную форму сезона 2018/2019.

Лацио на своем официальном сайте представил комплекты домашней и выездной формы сезона 2018/2019.

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Домашняя форма традиционного бело-голубого цвета, также на нее нанесен орел. Похожий дизайн был в сезоне 2014/2015.

Выездная является темно-синей с голубым орлом.

Лацио по итогам сезона 2017/2018 занял 5 место в турнирной таблице Серии А и не попал в Лигу чемпионов.