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Лацио представил новую форму сезона 2018/19

14:17 98 Читати українською
Лацио представил новую форму сезона 2018/19
Новая домашняя и выездная форма Лацио сезона 2018/2019 / ФК Лацио

Лацио презентовал новую домашнюю и выездную форму сезона 2018/2019.

Лацио на своем официальном сайте представил комплекты домашней и выездной формы сезона 2018/2019.

Ачерби перешел в Лацио

Домашняя форма традиционного бело-голубого цвета, также на нее нанесен орел. Похожий дизайн был в сезоне 2014/2015.

Выездная является темно-синей с голубым орлом.

Лацио по итогам сезона 2017/2018 занял 5 место в турнирной таблице Серии А и не попал в Лигу чемпионов.

Теги
Италия Футбольная форма Лацио Лацио
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