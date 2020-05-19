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Лацио предложил Индзаги новый контракт, – Sky Sport Italia

19:39 19 Читати українською
Лацио предложил Индзаги новый контракт, – Sky Sport Italia
Симоне Индзаги / LaPresse

Руководство римского Лацио подготовило новый контракт для тренера "орлов" Симоне Индзаги.

Римляне предложат алленаторе новое 3-летнее соглашение, сообщает Sky Sport Italia.

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Боссы Лацио довольны прогрессом команды под руководством Индзаги-младшего и готовы раскошелиться, чтобы удержать тренера в Риме. Наставник "орлов" имеет действующий до лета 2021-го контракт с Лацио, по условиям которого зарабатывает 2 млн евро за сезон. Согласно новому договору зарплата 44-летнего специалиста возрастет до 2,5 млн в евровалюте плюс бонусы.

К слову, Симоне Индзаги работает с Лацио с апреля 2016-го. До этого он тренировал примаверу римлян. В нынешнем сезоне "орлы" претендуют на Скудетто – они отстают от Ювентуса всего на 1 очко за 12 туров до конца первенства.

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Теги
Италия Симоне Индзаги Симоне Индзаги Лацио Лацио
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