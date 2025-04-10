Поединки в Норвегии трудно даются всем соперникам, ведь там в основном играют на искусственных газонах. Исключением не стала и арена Буде-Глимта. Сам город в канун матча накрыло толстым слоем снега при сильном северном ветре – впрочем, жаловаться на этот фактор представители Лацио не могли. Когда прозвучал стартовый свисток, поле были чистым, а температура оставалась нулевой.

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Римляне претендуют на победу в Лиге Европы, однако выезд за полярный круг они провалили тотально. Хозяева владели мячом 59% времени, нанесли втрое больше ударов (18:6), наиграли почти на три ожидаемых гола (против 0,34 у "орлов") и провели 46 касаний в штрафной (против 14-ти у итальянцев). Точность 560 пасов Буде-Глимта составила 90% против 82% у представителя Серии А.

Словом, на поле играла только одна команда. Она же и победила. Норвежцы открыли счет на 47-й минуте вследствие простенькой комбинации в две передачи в штрафной – Сальтнес в ее завершении вышел один на один и прошил голкипера. На 68-й же Ульрик оформил дубль, получив черпачок в штрафную и эффектно перебросив Мандаса.

Буде-Глимт мог и разгром оформить вследствие навеса со стандарта и замыкания Бьортуфта, однако его удар с пяти метров вытащил Мандас. В итоге, скандинавы праздновали победу со счетом 2:0, сделав весомую заявку на полуфинал Лиги Европы.

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