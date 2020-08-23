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Лацио получил "кислотную" гостевую форму на следующий сезон

10:11 - Читати українською
Лацио получил "кислотную" гостевую форму на следующий сезон
Игроки Лацио / АР

Лацио представил экипировку, в которой будет выходить на гостевые матчи сезона 2020/21.

Фотогорафии новой формы были опубликованы в официальном Twitter римского клуба.

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Дизайнеры решились сделать основным кислотный зеленый цвет. О традициях Лацио напоминают только голубые воротничок и линии на рукавах. Техническим спонсором "орлов" остается компания Macron.

Напомним, в сезоне 2019/20 Лацио неожиданно занял четвертую строчку Серии А и впервые за 5 лет пробился в Лигу чемпионов.

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Теги
Италия Лацио Лацио Футбольная форма
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