В руководящем звене римского клуба отреагировали на слухи о подписании защитника МЮ Андреаса Перейры.

"Перейра прибудет к нам в течение двух-трех дней", – сказал директор Лацио Игли Таре для TMW.

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"Я знаю Андреаса, он качественный игрок, который способен нам сильно помочь. Я бы не хотел много говорить об игроках, которые еще не подписали контракт с нами. К счастью, у нас есть Таре, который знает, что делать", – отметил наставник "орлов" Симоне Индзаги.

В прошлом сезоне АПЛ Перейра провел 25 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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