Матео Мусаккио подписал полноценный контракт с Лацио, сообщает официальный сайт клуба.

Лацио подписал игрока, который приехал в Италию на заработки и никогда не играл в футбол

С 2017 года защитник находился в лагере Милана, и его соглашение о сотрудничестве с "россонери" было рассчитано до лета 2021-го. По данным transfermarkt, клубам удалось договориться о переходе 30-летнего игрока на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Серии А Мусаккио сыграл лишь в одном матче.

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