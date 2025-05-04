Лацио победил Эмполи, поднявшись в зону ЛЧ – команда Коваленко не знает побед на протяжении 20-ти туров
В рамках воскресной программы 35-го тура итальянской Серии А 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2024/25, 35-й тур
Эмполи – Лацио – 0:1
Гол: Диа, 1
Удаление: Коломбо, 38 – Хюсай, 76
Монца – Аталанта – начало в 16:00
Болонья – Ювентус – начало в 21:45
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Лацио минимально победил Эмполи. Единственный гол был проведен уже на 55-й минуте вследствие заброса Хюсая за спины защитникам – Диа вышел один на один с голкипером и пробил в дальний нижний. 0:1 В середине второго тайма хозяева могли отыграться усилиями Вити, но его гол отменили из-за офсайда.
В результате своей победы римляне поднялись в зону Лиги чемпионов, однако отрыв от Юве, Болоньи и Ромы составляет одно, два и три очка соответственно. Эмполи остался в двух очках от подъема из зоны вылета, а его безвыигрышная серия достигла 20-ти туров. Коваленко пропускал матч из-за ушиба.
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