В рамках воскресной программы 35-го тура итальянской Серии А 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2024/25, 35-й тур

Эмполи – Лацио – 0:1

Гол: Диа, 1

Удаление: Коломбо, 38 – Хюсай, 76

Монца – Аталанта – начало в 16:00

Болонья – Ювентус – начало в 21:45

Довбик может вернуться в Ла Лигу – на форварда Ромы нацелился двукратный чемпион Испании

Лацио минимально победил Эмполи. Единственный гол был проведен уже на 55-й минуте вследствие заброса Хюсая за спины защитникам – Диа вышел один на один с голкипером и пробил в дальний нижний. 0:1 В середине второго тайма хозяева могли отыграться усилиями Вити, но его гол отменили из-за офсайда.

В результате своей победы римляне поднялись в зону Лиги чемпионов, однако отрыв от Юве, Болоньи и Ромы составляет одно, два и три очка соответственно. Эмполи остался в двух очках от подъема из зоны вылета, а его безвыигрышная серия достигла 20-ти туров. Коваленко пропускал матч из-за ушиба.

"Думал, Раньери сбавит обороты": Довбык и Ко очаровали лучшего тренера Италии, шансы Интера и Барсы на финал ЛЧ