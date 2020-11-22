Лацио пережил неприятные минуты во время первого рейса новым самолетом – техническое состояние судна не впечатляет
Римская команда надолго запомнит свой первый полет на воздушном судне, которое недавно приобрел президент клуба Клаудио Лотито.
Дебютный рейс Лацио на "новом" самолете не обошелся без стресса. Мощный ливень в Кротоне, который едва не сорвал поединок, серьезно осложнил и посадку судна.
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Игроки изрядно испугались. "Почти вся команда чувствовала себя не слишком комфортно – за исключением Таре, Ачерби и Пароло. Последний – вообще сумасшедший, он всегда во время полета развлекается. Когда мы приземлились, я спросил у одноклубников, почему они не сняли видео. Оказалось, что они были напуганы", – заявил Иммобиле. В столицу Лацио возвращался уже чартерным рейсом авиакомпании Alitalia, информирует Football Italia со ссылкой на GdS.
Интересно, что в сети появилось видео данного самолета, приобретение которого недавно критиковал полузащитник Луис Альберто. Достаточно лысые шасси и не самая новая электроника подчеркивают, что общее состояние транспортного средства оставляет желать лучшего.
Заметим, на футбольном поле в Кротоне такого стресса у "орлов" не было – голы Иммобиле и Корреа принесли римлянам победу 2:0. Сейчас подопечные Симоне Индзаги занимают 7 место в Серии А.
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