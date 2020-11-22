Дебютный рейс Лацио на "новом" самолете не обошелся без стресса. Мощный ливень в Кротоне, который едва не сорвал поединок, серьезно осложнил и посадку судна.

Лацио на выезде уверенно победил Кротоне, Аталанта расписала неожиданную ничью со Специей

Игроки изрядно испугались. "Почти вся команда чувствовала себя не слишком комфортно – за исключением Таре, Ачерби и Пароло. Последний – вообще сумасшедший, он всегда во время полета развлекается. Когда мы приземлились, я спросил у одноклубников, почему они не сняли видео. Оказалось, что они были напуганы", – заявил Иммобиле. В столицу Лацио возвращался уже чартерным рейсом авиакомпании Alitalia, информирует Football Italia со ссылкой на GdS.

Интересно, что в сети появилось видео данного самолета, приобретение которого недавно критиковал полузащитник Луис Альберто. Достаточно лысые шасси и не самая новая электроника подчеркивают, что общее состояние транспортного средства оставляет желать лучшего.

Заметим, на футбольном поле в Кротоне такого стресса у "орлов" не было – голы Иммобиле и Корреа принесли римлянам победу 2:0. Сейчас подопечные Симоне Индзаги занимают 7 место в Серии А.

"Мы никогда не забудем". Авиакатастрофа Манчестер Юнайтед – 60 лет после трагедии