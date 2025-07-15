Лацио отдал правнука Муссолини в аренду клубу Серии А
Кремонезе арендовал правого защитника Лацио Романо Флориани Муссолини.
Официальный сайт Кремонезе объявил об аренде правого защитника Лацио Романо Флориани Муссолини. Условия сделки не разглашаются, но, согласно инсайдеру Николо Скире, Кремонезе будет иметь право выкупить игрока в конце сезона за 5 млн евро. Если клуб из Кремоны активирует эту опцию, Лацио получит 50% от суммы с перепродажи игрока.
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Романо является воспитанником римского клуба. Прошлый сезон Муссолини провел на правах аренды в клубе Серии B – Юве Стабия. Ранее сообщалось, что Юве Стабия воспользовался опцией полноценного трансфера футболиста. Однако Лацио сходу активировал пункт об обратном выкупе игрока, вернув правнука итальянского диктатора Бенито Муссолини в свой состав.
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