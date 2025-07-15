Официальный сайт Кремонезе объявил об аренде правого защитника Лацио Романо Флориани Муссолини. Условия сделки не разглашаются, но, согласно инсайдеру Николо Скире, Кремонезе будет иметь право выкупить игрока в конце сезона за 5 млн евро. Если клуб из Кремоны активирует эту опцию, Лацио получит 50% от суммы с перепродажи игрока.

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Романо является воспитанником римского клуба. Прошлый сезон Муссолини провел на правах аренды в клубе Серии B – Юве Стабия. Ранее сообщалось, что Юве Стабия воспользовался опцией полноценного трансфера футболиста. Однако Лацио сходу активировал пункт об обратном выкупе игрока, вернув правнука итальянского диктатора Бенито Муссолини в свой состав.

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