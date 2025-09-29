В понедельник, 29 сентября, состоялся последний матч 5-го тура Серии А между Дженоа и Лацио (0:3). Читайте подробности на "Футбол 24".

Серия А, 5-й тур

Дженоа – Лацио – 0:3

Голы: Канчельери, 4, Кастельянос, 30, Дзакканьи, 63

После поражения в дерби от Ромы Лацио не имел права не отреагировать. Благодаря этой злобности "орлы" сумели добыть первую в этом чемпионате гостевую победу – ранее они только проигрывали (Комо и Сассуоло).

"Нам нужно встречаться чаще": Довбик вновь обратился к Джеко

Тати Кастельянос оформил гол+пас в первые полчаса игры, а капитан Лацио Маттиа Дзакканьи забил третий мяч уже после перерыва. К слову, он сделал это после розыгрыша штрафного, который "привез" Руслан Малиновский – за фол против Диа украинец заработал желтую карточку.

Малиновского в этом эпизоде "подставил" Нортон-Каффи, сделав передачу, идеальную для прессинга соперника. Руслан находился в статике, и Диа "налетел" на него, находясь в движении. Украинцу ничего не оставалось, кроме как фолить.

Лацио поднялся на 12-е место, а Дженоа скатилась в зону вылета.

Парма одержала первую победу в сезоне – "крестоносцы" переиграли Торино и покинули зону вылета