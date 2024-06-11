Во вторник, 11 июня, Лацио на своём официальном сайте объявил о назначении Марко Барони на должность главного тренера. Контракт подписан до лета 2026 года. Согласно Gazzetta dello Sport, Барони достиг принципиального соглашения с римским клубом ещё в прошлую пятницу во время своего визита на базу Лацио в Формелло.

"Болельщики вечно недовольны": президент Лацио назвал имя нового тренера – официального объявления ещё не было

Несколько дней назад президент "орлов" Клаудио Лотито отвечал на критику болельщиков по поводу своего выбора главного тренера. Некоторые поклонники Лацио считают, что Барони – не самый подходящий выбор. "Люди, которым он не нужен, вероятно, те же люди, которые не хотели Индзаги, Пиоли и Петковича. Должна ведь быть причина, если такой победитель, как Адриано Галлиани, тоже хотел его, верно?", – парировал Лотито.

Напомним, что конец сезона 2023/24 Лацио провёл под руководством Игора Тудора. Хорват отказался продлевать контракт с римским клубом из-за нежелания Лотито кардинально менять состав команды.