В рамках программы понедельника в 30-м туре итальянской Серии А 2024/25 было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2024/25, 30-й тур

Верона – Парма – 0:0

Лацио – Торино – 1:1

Голы: Марушич, 57 – Гинейтис, 82

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Программу дня в Италии открывал поединок между Вероной и Пармой. Обе команды борются за выживание, поэтому встреча имела очень большое значение – особенно для "крестоносцев". Впрочем, ответственность так давила на игроков, что они не забили ни одного гола. Веронцы после перерыва даже по воротам не били.

Как следствие, Парма оторвалась от зоны вылета на три очка, продлив безвыигрышную серию до четырех туров, а ничейную – до трех. Верона держится на расстоянии семи баллов.

В последнем матче тура Лацио имел шанс вернуться в зону еврокубков, вытеснив оттуда Рому Артема Довбика. Соперником римлян стал Торино. Первый тайм завершился без голов, а во второй половине Марушич классным ударом в угол из-за пределов штрафной вывел "орлов" вперед. Но в конце встречи Торино отыгрался – Гинейтис застал врасплох Проведеля и спас ничью для "быков".

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