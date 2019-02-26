Лацио не смог победить Милан в первом полуфинале Кубка Италии

Лацио и Милан в первом матче 1/2 финала Кубка Италии голов не забивали.

Кубок Италии 2018/2019, 1/2 финала, первый матч

Лацио – Милан – 0:0

Первая половина дебютного тайма не побаловала болельщиков яркими моментами. Команды играли в классический итальянский футбол с большим количеством позиционной борьбы и максимальным вниманием перед собственными воротами. Единственной важным событием в этот период встречи стало столкновение Франка Кессье с Марко Пароло, которое, в конце концов, приведёт к замене ивуарийца на Халкана Чолханоглу.

Лацио захватил инициативу на 20-х минутах, устраивая быстрые прорывы через центр поля, а также наладил игру в штрафной. Моменты пошли: на 25-й минуте Патрик Габаррон воспользовался тем, что защитники перед ним плассируются, и пробил метров с 23-х, а через две минуты Иммобиле выстрелил с линии штрафной – в обоих случаях мяч прошёл рядом с левой штангой.

На 31-й хозяева претендовали на пенальти после прорыва Карлоса Корреа мимо двух игроков в штрафную и падения от контакта с Пакетой, но арбитр заметил игру Лукаса в мяч. На 38-й минуте отличиться мог Милинкович-Савич, однако и его выстрел с линии штрафной прошёл рядом с левой штангой. Милан никак на это не отвечал, но сумел дотянуть до перерыва без пропущенных голов.

Второй тайм был похож на первый. Лацио захватил инициативу с самого старта, но нормальные моменты не создавал до 60-х минут, в то время как Милан окончательно сел в глухую оборону. Ничего более острого, чем удар Пйонтека с острого угла, который принёс угловой, гости в этот период игры так и не создали. "Орлам" же очень не хватало последнего паса или качественного удара: так, на 66-й минуте Милинкович-Савич пробил метров с 25-ти низом, через минуту Корреа выстрелил с левого края штрафной в дальний угол, а на 71-й Ромуло ударил с дистанции – во всех случаях мяч летел слишком низко и медленно для Доннаруммы.

Лучший шанс открыть счёт Лацио упустил на 79-й минуте, когда Иммобиле получил разрезной пас и вырвался один на один с Доннаруммой, пробив мимо него – штанга спасла Милан! Правда, даже точный удар не превратился бы в гол, ведь лайнсмен заметил у Чиро офсайд. Более опасных моментов у римлян не было: на 83-й выстрел Кайседо защитники перевели на угловой, а на 87-й Бастуш головой неточно замкнул подачу с углового. Милан на 89-й неожиданно мог выиграть матч после скидки Пйонтека на дальнюю штангу, но это было бы уже слишком – Фабио замкнул, но мяч пролетел над воротами.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Теперь всё решится на "Сан-Сиро" в ответном матче, который состоится 24 апреля.