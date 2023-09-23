Монца расписала ничью с Лацио (1:1) в рамках 5-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Лацио в начале сезона настраивается только на матчи против фаворитов. Подопечные Маурицио Сарри уже успели обыграть Наполи, а несколько дней назад расписали ничью с мадридским Атлетико в рамках Лиги чемпионов. Монца тоже стартовала не лучшим образом, но здесь хоть есть возможность списать результаты на сложный календарь.

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Хозяева Стадио Олимпико уже на 12-й минуте подарили надежду своим болельщикам. Чуррия сбил Дзакканьи в своей штрафной. Иммобиле уверенно реализовал пенальти, а вскоре оформил дубль. Вот только второй мяч не засчитали из-за офсайда у капитана Лацио. Монца намек поняла и постепенно выровняла игру, что привело к логичному взятию ворот, которое в свой актив записал Гальярдини.

После перерыва "орлы" выдали хорошие минут десять, в течение которых доминировали над соперником. Но ведь надо забивать... С этим возникли проблемы, и Монца снова смогла переместить игру подальше от собственных ворот. Даже забила, но теперь офсайд сыграл на руку Лацио. Концовка игры была интенсивной, но никто так и не смог поколебать паритет. Лацио набрал 4 очка и минимально отдалился от зоны вылета, в активе Монцы на один зачетный пункт больше.

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