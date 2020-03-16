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Лацио не планирует отпускать игроков на карантин из-за коронавируса

08:00 19 Читати українською
Лацио не планирует отпускать игроков на карантин из-за коронавируса
Клаудио Лотито / Фото The Laziali

Президент Лацио Клаудио Лотито не слишком заботится о здоровье своих игроков.

Лотито не намерен отменять общие тренировки команды из-за эпидемии коронавируса, сообщает Football-Italia.

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Такая позиция президента "орлов" вызвала недовольство у его коллеги из Ювентуса Андреа Аньелли, который обвинил Лолито в равнодушии к своим подопечным. Ассоциация игроков Италии готовит жалобу на президента римского клуба.

Напомним, власти Италии отменили все спортивные мероприятия в стране, включая матчи Серии А, до 3 апреля. Большинство итальянских клубов призывают своих игроков придерживаться карантина и оставаться дома.

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Теги
коронавирус Италия Лацио Лацио Андреа Аньелли
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