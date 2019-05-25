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Лацио нашел замену Симоне Индзаги на пост главного тренера

25 мая 20:32 124 Читати українською
Лацио нашел замену Симоне Индзаги на пост главного тренера
Фабио Ливерани / Guardian

Лацио определился с главным претендентом на пост главного тренера в случае, если Симоне Индзаги решит покинуть команду.

Если Симоне Индзаги все-таки решит покинуть Лацио, его должен заменить тренер Лечче Фабио Ливерани, с которым уже провел переговоры спортивный директор "орлов" Игли Таре, передает Calciomercato.

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Добавим, что в свое время Ливерани выступал за Лацио на позиции центрального полузащитника с 2001 по 2006 годы (126 матчей, 6 голов в Серии А).

Став тренером, 43-летний Фабио возглавлял Дженоа, Лейтон Ориент, Тернану и Лечче, который вывел по итогам нынешнего сезона в Серию А.

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Италия Лацио Лацио Симоне Индзаги Симоне Индзаги
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