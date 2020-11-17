"Орлы" намерены подписать хавбека сборной Турции, сообщает Calciomercato.

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Языджи на Апеннинах может заменить одного из лидеров римлян – Сергея Милинковича-Савича. Лацио сделает конкретное предложение Лиллю, если серб решит уйти из команды. В прошлом году Лацио уже вел Языджи, но отказался от идеи его подписания. Теперь римляне будут иметь серьезных конкурентов. На турка якобы также претендуют мадридский Реал, МЮ и Ювентус.

В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 1 ассист.

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