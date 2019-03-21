toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Лацио может перехватить Морено у Барселоны

18:35 24 Читати українською
Лацио может перехватить Морено у Барселоны
Альберто Морено / Liverpool Echo

Защитник английского Ливерпуля Альберто Морено летом может стать игроком римского Лацио.

Испанец может перебраться в Италию в ближайшее трансферное окно, сообщает The Independent.

Мане остроумно отреагировал на баннер болельщиков Манчестер Юнайтед – видео дня

По информации издания, Лацио готов приютить Морено, который перестал входить в планы тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. Однако, "орлам" придется выдержать конкуренцию с Барселоной, желающею вернуть 26-летнего защитника на родину, чтобы тот стал подменой Жорди Альбе.

Хотя Морено и станет свободным агентом летом, но римляне стремятся подписать предварительное соглашение с Морено уже сейчас. К слову, за Лацио уже выступают два бывших игрока "красных" – Лукас Лейва и Луис Альберто.

В сезоне 2018/19 Альберто Морено провел всего 5 матчей во всех турнирах.

Теги
Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Англии Альберто Морено Альберто Морено Лацио Лацио Италия Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
17
мин
Австрия
21:45
Польша
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук