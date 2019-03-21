Лацио может перехватить Морено у Барселоны

Защитник английского Ливерпуля Альберто Морено летом может стать игроком римского Лацио.

Испанец может перебраться в Италию в ближайшее трансферное окно, сообщает The Independent.

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По информации издания, Лацио готов приютить Морено, который перестал входить в планы тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. Однако, "орлам" придется выдержать конкуренцию с Барселоной, желающею вернуть 26-летнего защитника на родину, чтобы тот стал подменой Жорди Альбе.

Хотя Морено и станет свободным агентом летом, но римляне стремятся подписать предварительное соглашение с Морено уже сейчас. К слову, за Лацио уже выступают два бывших игрока "красных" – Лукас Лейва и Луис Альберто.

В сезоне 2018/19 Альберто Морено провел всего 5 матчей во всех турнирах.